İki Avrupa ülkesinde halk sığınaklara koştu

Ukrayna savaşının bitirilmesi için müzakereler sürerken Avrupa genelinde ise gerginlik üst seviyeye çıkmış durumda.

■ Letonya ve Litvanya'da, Rusya veya Belarus yönünden gelen kimliği belirsiz insansız hava araçlarının oluşturduğu tehdit nedeniyle bazı bölgelerde yaşayanlara sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.

■ Baltık ülkelerinin hava sahasını korumakla görevli NATO savaş uçakları da alarma geçirilerek havalandı.

■ Finlandiya da hava ve deniz trafiğine kısıtlamalar getirdi.

■ İtalya'da en az 300 okul, aynı bomba ihbarı mesajının alınmasının ardından tahliye edildi. Geçtiğimiz günlerde de birçok Avrupa kentindeki uçaklara benzer ihbarlar yapılmış ve BBC'deki habere Rusya işaret edilmişti.

ÜÇLÜ ZİRVEDEN ÇIKAN İLK SONUÇ: ESİR TAKASI

Rusya – Ukrayna savaşının sonlandırılması için Abu Dabi'de gerçekleştirilen iki günlük müzakere turu dün tamamlandı. ABD'nin arabuluculuğunda Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya geldi. Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Rus basınına göre varılan ilk anlaşma esir takası oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör