İki doktor daha katledildi
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentindeki Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) kliniğine düzenlediği saldırıda 2 çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi. MSF şimdiye kadar 17 doktorlarının öldürüldüğünü açıkladı.
YAĞMUR YENİ BİR FELAKETİN HABERCİSİ
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgeyi etkisi altına alması beklenen alçak basınç sistemi ve beraberinde getireceği yağışların, yıpranmış çadırlarda yaşayan 1.3 milyonu aşkın Filistinliyi yeni bir insani felaketle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.