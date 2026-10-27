İki kademeli karar mekanizması! Bedir’de detaylar netleşiyor, SABAH açıklıyor

Türkiye, “bölgesel sahiplenme” politikası doğrultusunda iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, ortak iş birliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Katar arasında imzalanan Bedir (Dolunay) mutabakatı bu noktada atılan önemli bir adım oldu.

İki kademeli karar mekanizması! Bedir’de detaylar netleşiyor, SABAH açıklıyor
BETÜL USTA
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Bedir Mutabakat Zaptı bir niyet beyanı ya da mutabakat metni olmanın ötesinde; mekanizmaları ve çalışma sistemi baştan tanımlanmış, imzalanmasıyla birlikte işlerlik kazanacak bir iş birliği modeli olması sebebiyle de özel önem taşıyor.

İki kademeli karar mekanizması! Bedir’de detaylar netleşiyor, SABAH açıklıyor


İKİ KADEMELİ KARAR MEKANİZMASI

Bu mutabakatın detayları da netleşmeye başladı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Mutabakat Zaptı kapsamında projelerin belirlenmesinden uygulanmasına kadar olan süreç iki kurul üzerinden işleyecek:

İki kademeli karar mekanizması! Bedir’de detaylar netleşiyor, SABAH açıklıyor

Yürütme Kurulu, 4 ülke arasında yürütülecek ortak projeleri belirleyecek, Stratejik Kurul ise belirlenen projeleri takvime oturtacak ve onaylayacak.
Bu yapıyla kimin neyi belirleyeceği, kimin onay vereceği ve takvimin nasıl işleyeceği baştan tanımlanarak; projeden sahaya giden yol çizildi.

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İki kademeli karar mekanizması! Bedir’de detaylar netleşiyor, SABAH açıklıyor


ORTAK PROJE YAKINDA DUYURULACAK

Bedir Mutabakat Zaptı'nın tarafları arasında uygulamaya geçebilecek savunma ve havacılık projeleri için en uygun zemin hazırlandı.

İki kademeli karar mekanizması! Bedir’de detaylar netleşiyor, SABAH açıklıyor


Yakın gelecekte somut çıktılarının da kamuoyuna yansıması bekleniyor. Anlaşma içeriğinde yer alan, teknik askerî eğitim ve araştırma-geliştirme kapsamında 4 ülkenin ortak projesi yakın zamanda duyurulacak.

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