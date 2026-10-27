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İki kademeli karar mekanizması! Bedir’de detaylar netleşiyor, SABAH açıklıyor

İki kademeli karar mekanizması! Bedir’de detaylar netleşiyor, SABAH açıklıyor

Türkiye, “bölgesel sahiplenme” politikası doğrultusunda iş birliklerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta, ortak iş birliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Katar arasında imzalanan Bedir (Dolunay) mutabakatı bu noktada atılan önemli bir adım oldu.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 08:20

Bedir Mutabakat Zaptı bir niyet beyanı ya da mutabakat metni olmanın ötesinde; mekanizmaları ve çalışma sistemi baştan tanımlanmış, imzalanmasıyla birlikte işlerlik kazanacak bir iş birliği modeli olması sebebiyle de özel önem taşıyor.





İKİ KADEMELİ KARAR MEKANİZMASI Bu mutabakatın detayları da netleşmeye başladı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre; Mutabakat Zaptı kapsamında projelerin belirlenmesinden uygulanmasına kadar olan süreç iki kurul üzerinden işleyecek: