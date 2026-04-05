İki kez ertelenmişti: İsrail güvenlik kabinesi bu akşam toplanıyor

Dün yapılması planlanan İran konulu İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısının ABD Başkanı Donald Trump 'ın İran'a tanıdığı 10 günlük sürenin sonuna gelinirken, bugün saat 20.00'de yapılacağı ifade edilen haberde, toplantının daha önce 2 kez ertelendiği kaydedildi.

TRUMP HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASI İÇİN 10 GÜN SÜRE VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 27 Mart'ta, İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin, İran'ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını ileri sürmüştü.

Daha sonra "İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda Tahran yönetiminin üzerine "kıyametin kopmasının" yakın olduğunu iddia etmişti.