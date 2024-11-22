İki kişinin ölümünde cinayet şüphesi

Niğde'nin Bor ilçesinde, bir apartman dairesinde 2 kişinin cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Ramazan Özkan adlı kişiden haber alamayan yakınları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Özkan'ın, TOKİ Mahallesi'ndeki Güneş Sitesinde olabileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, girdikleri evde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Özkan (39) ve Hüsniye Yalçın (48) adlı kadının öldüğünü tespit etti. Bor Cumhuriyet Savcılığı, cinayet ihtimali bulunan olayla ilgili soruşturma başlattı.