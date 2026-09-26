İki lider birbirini övgüye boğdu
Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, "İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı" dedi. Çin Devlet Başkanı Şi ise Başkan Trump'ı övdüğü konuşmasında yaptıkları görüşmenin, "stratejik istikrar temelli Çin-ABD ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdığını" ve "ikili ilişkiler için yeni bir stratejik yol haritası sunduğunu" vurguladı. Batı medyasına göre iki liderin görüşmesi iyi geçse de ticaret veya yapay zekâ gibi kilit konularda şu ana kadar herhangi bir ilerleme sağlanamadı. ABD'nin Çin'in yapay zekâ çalışmalarını yavaşlatmasını talep ettiği biliniyor.
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