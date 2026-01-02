İki nükleer güçten yeni yıl sürprizi

Pakistan ve Hindistan, yeni yılın ilk gününde birbirleriyle nükleer tesis ve sivil tutuklu listelerini paylaştı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, 2008'de imzalanan anlaşmaya göre ülkede tutuklu bulunan ve Pakistan kökenli olan 391 sivil tutuklu ve 33 balıkçının ismini Pakistan'a verdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi ise "Pakistan hükümeti bugün, 199 balıkçı ve 58 sivil olmak üzere 257 Hindistanlı tutuklunun ismini Hindistan'a vermiştir" ifadesini kullandı. Ayrıca Andrabi, iki ülkenin birbiriyle nükleer tesislerin listesini paylaştığını da kaydetti.