İki ülke daha AB’ye dahil oldu: Vizesiz seyahat edebilecekler

AB Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Şengen'e fiilen dahil oldu.

İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşması zaman almıştı.

Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Şengen'e dahil edilmişti.

Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesiyle iki ülkenin önündeki engel de kalkmıştı.