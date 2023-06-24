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Giriş Tarihi: 25.6.2023

İki yaşındaki çocuk, hamile annesini öldürdü

İki yaşındaki çocuk, hamile annesini öldürdü
ABD'nin Ohio eyaletinde 16 Haziran'da iki yaşındaki çocuk, 33 haftalık hamile olan annesi Laura Ilg'ı silahla vurarak öldürdü.
Ilg'ın vurulduktan sonra polisi aradığı, iki yaşındaki çocuğunun yanlışlıkla silahla kendisini sırtından vurduğunu söyledi. 31 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Sezaryen yapılsa da ne karnındaki bebek ne de Ilg kurtarılabildi. Ilg'ın ölmeden önce polise çamaşır yıkarken oğlunun yatak odasına girip silahla oynamaya başladığını anlattı. Yatak odasındaki komodinin üzerinde eşi Alek Ilg'a ait üç silah bulundu. Mart ayında da Teksas'ta üç yaşındaki bir çocuk, 4 yaşındaki ablasını evde 5 yetişkin olmasına rağmen kazara silahla öldürmüştü.
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İki yaşındaki çocuk, hamile annesini öldürdü
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