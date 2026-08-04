İkinci aşama katliamlarla başladı

Siyonist İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine rağmen Filistinlileri katletmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dört gün önce Gazze'de ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesini güvenlik ve istikrara doğru atılmış çok önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ancak Gazze'de değişen bir şey olmadığı gibi İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Hastane, ilaç depoları, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlar dahil çok sayıda yeri vurdular. Bombalanan evlerden birinin enkazında bulunan cenin ve sokaklardaki kan gölleri barbar İsrail'in ateşkes dinlemediğini bir kez daha ortaya koydu. Geçen hafta sonu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 26 Filistinliyi daha katlettiler.

BEBEK TULUMUNDAN KEMİKLER ÇIKTI

Saldırılar ve abluka nedeniyle Gazze'deki insani dram da her geçen gün derinleşiyor. Açlık ve hastalıklar artıyor. Yardım ekipleri zor koşullar altında çalışıyor. Bölgede bir enkaz kaldırma çalışması sırasında İsrail saldırısında hayatını kaybeden bir bebeğin naaşından geriye kalan kemikler bulunması bölgede yaklaşık üç yıldır yaşanan dramı gözler önüne serdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, ilaç teminindeki sıkıntının devam ettiğini ve bunun hastaların yaşamını tehdit eden "sessiz bir yıkıma" dönüştüğünü belirtti. Özellikle kanser ve kan hastalarının tedavisinin ciddi risk altında olduğunu kaydetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 1250 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 110 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 375'e, yaralı sayısının da 174 bin 220'ye yükseldiği bildirildi.