İkinci Dünya Savaşı’ndan Gazze’ye: İnsanlığın unuttuğu tarihi ders

1 Eylül 1939'da Nazi Almanyası'nın Polonya'yı işgaliyle başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda 80 milyondan fazla insan hayatını kaybetti, binlerce şehir yıkıldı, atom bombası kullanıldı ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Savaşın ardından, devletler bir daha böyle bir trajedi yaşamamak için Birleşmiş Milletler'i (BM) kurdu. Ancak bugün BM'nin varlığına rağmen Gazze'de İsrail'in 330 gündür sürdürdüğü barbar soykırım insanlığın tarihteki en büyük trajedilerden hâlâ hiç bir ders çıkaramadığını kanıtlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcıyla Gazze'deki çatışmalar arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor; her iki durumda da uluslararası toplumun müdahalesi yetersiz kalıyor ve siviller en büyük bedeli ödüyor.Gazze'de yaşananlar tarihin tekerrür ettiğini ve BM'nin kurulduğu günlerdeki ideallerin ne kadar uzağında kaldığını gösteriyor. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, dünya çapında büyük bir insani krize yol açtı. 330 gün süren bu saldırılar sonucunda 41 bine yakın Filistinli katledildi, 90 binden fazla kişi yaralandı ve 10 bin kişi kayboldu. Bu ölümlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Gazze'deki altyapı büyük ölçüde tahrip edildi; 150 bin konut tamamen yıkıldı, 80 bin konut kullanılamaz hale geldi, 34 hastane ve 68 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından bu yana geçen 85 yılın ardından, Gazze'de yaşananlar insanlığın ne kadar az ilerlediğinin de göstergesi. BM'nin varlığına ya da yaşanan trajedilerin büyüklüğüne rağmen, dünya hala savaşa, yıkıma ve insanlık dramına tanıklık ediyor. İnsanlık, 1 Eylül 1939'da başlayan büyük trajediden aldığı dersleri unutmuş gibi görünüyor. Gazze'deki durum, BM'nin kuruluş amacını yeniden sorgulamanın ve yeni bir küresel düzen inşa ederek bu tür krizleri önlemenin aciliyetini ortaya koyuyor.İSRAIL, bu zamana kadar Gazze'ye 81 bin ton bomba attı. 150 bin konut tamamen yıkıldı, 80 bin konut kullanılamaz hale geldi, 200 bin konut ise kısmen yıkıldı. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndaki en büyük bombardımanlardan bile daha büyük. Çünkü 12 bin ton patlayıcı bir atom bombasına eşdeğer kabul ediliyor. Bu hesapla İsrail'in şimdiye kadar Gazze'de kullandığı 81 bin ton patlayıcı neredeyse 7 atom bombasına denk geliyor.azze Şeridi'nde çocuk felci aşı kampanyası sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının başlamasına ilişkin "bölgedeki çocuklar için en iyi aşının barışın sağlanması" olacağını belirtti. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aşı uygulanması amacıyla Gazze Şeridi'nde genel bir ateşkes olacağı açıklamalarını yalanladı.Barbar İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'ndeki vahşetini işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıyarak zulmüne devam ediyor. İşgal ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 47 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 40 bin 738'e, yaralı sayısı da 94 bin 154'4 yükseldi. İsrail askerlerinin 6 gündür kuşattığı Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırıları da devam ediyor. İsrail ordusuna ait iş makinaları kentin merkezindeki en işlek noktalarındaki yolları kazdı. Filistinlilerin dükkânlarını tahrip etti. İsrail bölgede 'muazzam bir yıkım' yarattı. Cenin Belediyesi, İsrail'in şehrin altyapısının yüzde 70'ini yok ettiğini kaydetti. Zarar yaklaşık 135,2 milyon dolar. Öte yandan baskın, saldırı ve tahrip nedeniyle Filistinliler ilaç, yiyecek, su ve elektrik bulamıyor. Çocuklar gürültüden uyuyamıyor. 110 Filistinli ise gözaltına alındı.