İkinci kez ABD Başkanı seçilen Trump’a tebrik mesajları yağıyor

Son dakika haberleri: ABD'de kıyasıya geçen başkanlık yarışında zafer Donald Trump'ın oldu. ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a dünyanın birçok ülkesinden tebrik mesajı geldi.
TÜRKİYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı tebrik etti. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum." dedi.
İTALYA
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan 'kardeş' milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan." ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de X hesabından "Vatanseverlik, sınır kontrolü, vergi kesintileri, Hristiyan kökenler, ifade özgürlüğü, dünya barışına bağlılık. ABD'de sağduyu, tutku ve umut kazandı. Ne tarihi bir gün. Tebrikler, Başkan Donald Trump." değerlendirmesinde bulundu.
FRANSA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump için X hesabından paylaşımda bulundu. Macron, "Tebrikler Başkan Donald Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin inançlarınızla ve benimkilerle. Saygı ve azimle. Daha fazla barış ve refah için." ifadelerini kullandı.
Macron, bir diğer mesajında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Bu yeni bağlamda (Trump'ın kazanması) daha birlik, daha güçlü, daha egemen bir Avrupa için çalışacağız. ABD ile işbirliği yaparak, çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunarak." mesajını verdi.
İNGİLTERE
İngiltere Başbakanı Keir Starmer Trump'ı tebrik ederek, "Başkan seçilen Trump'ı tarihi seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. Sizinle gelecek yıllarda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. Starmer, İngiltere ve ABD'nin en yakın müttefikler olduğunu belirterek, iki ülkenin özgürlük ve demokrasi gibi ortak değerleri korumak için birlikte hareket edeceklerini aktardı.
İngiltere ve ABD'nin ekonomik büyüme, güvenlik, yenilik ve teknoloji gibi konularda özel bir ilişkisi olduğunu belirterek, "Biliyorum ki İngiltere ve ABD arasındaki özel ilişki Atlantik'in iki yakasında da gelecek yıllarda zenginleşerek devam edecek." değerlendirmesini yaptı.
İRLANDA
İrlanda Başbakanı Simon Harris X'ten yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek, "ABD halkı sözünü söyledi. İrlanda önümüzdeki yıllarda halklarımız ve uluslarımız arasındaki tarihi ve kopmaz bağları derinleştirmek ve güçlendirmek için çalışacak." ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'a hitaben, "Seçim zaferiniz için tebrikler. Yunanistan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi, önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmak için dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.
HOLLANDA
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'u tebrik etti. Schoof, sosyal medya hesabından, ABD'nin Hollanda için her konuda önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Donald Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. ABD ile Hollanda arasındaki ortak çıkarlar konusunda yakın işbirliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımında bulundu.
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp da "Geniş ve güçlü transatlantik ortaklığımızı daha da güçlendirmek ve önümüzdeki önemli görevler olan ortak güvenliğimiz ve refahımıza odaklanarak yönetimiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı.
ALMANYA
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Donald Trump'ı tebrik ederek, "Almanya ve ABD, Atlantik'in iki tarafında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için uzun zamandan beri başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bunu, vatandaşlarımızın yararı için yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
İSVEÇ
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek, "Dost ve müttefik iki ülke olan ABD ve İsveç'in ikili ilişkilerini sürdürmeyi ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.
AVUSTURYA
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, X hesabından seçim başarısından ötürü Trump'ı tebrik ettiğini belirterek, şunları aktardı: "ABD, Avusturya'nın önemli stratejik müttefiki. Küresel sınamalara karşı durabilmek için transatlantik ilişkilerimizi birlikte güçlendirmek ve ileriye taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."
HIRVATİSTAN
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik ederek, "Hırvatistan ve ABD ilişkilerini daha da geliştirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman da yaptığı paylaşımda Trump'ı tebrik ederek, "Hırvatistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklığı sürdürmeyi ve güçlendirmeyi; barış, güvenlik ve refah için karşılıklı işbirliğini teşvik etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
MACARİSTAN
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Trump'ın seçim zaferini, "ABD'nin siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü" olarak tanımlarken, "Başkan Donald Trump'ı, muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer." ifadesini kullandı.
MALTA
Malta Başbakanı Robert Abela X hesabından "Seçilmiş Başkan Donald Trump'a, şahsımın ve Malta Hükümeti'nin en iyi dileklerini gönderiyorum. Dünya halklarının hak ettiği barışı, istikrarı ve refahı sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.
SIRBİSTAN
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından Trump ile fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Önümüzdeki zorluklara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Sırbistan istikrar, refah ve barışın korunmasında ABD ile işbirliğine hazır." ifadelerini kullandı.
KARADAĞ
Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic yayımladığı Trump'a tebrik mesajında şunları kaydetti: "Karadağ ve ABD ortak hedef ve değerler doğrultusunda demokrasi, güvenlik ve istikrarı ilerletmek için odaklanmış iki dost ülke ve ortaktır. NATO müttefikleri olarak dostluğumuzu güçlendirmek ve işbirliğimizi derinleştirmek için sizin yönetiminizde (Trump) yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
KOSOVA
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani paylaşımında Trump'a en içten tebriklerini ileterek, "ABD, Kosova'nın sadık ortağı ve vazgeçilmez müttefiki olmaya devam ediyor. Bağımız ve stratejik ittifakımızı daha da derinleştirmek için yeni yönetimle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Tanrı Amerika'yı korusun." ifadelerine yer verdi.
SLOVENYA
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, mesajında, Trump liderliğinin kilit rol oynayacağını ifade ederek, "Slovenya sizinle çalışmaya hazır. Birlikte daha demokratik, güvenli ve yeşil bir dünya inşa edebiliriz." görüşünü aktardı.
ARNAVUTLUK
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sosyal medya hesabından şunları paylaştı: "Trump'ı olağanüstü zaferinden dolayı tebrik ederiz. İki ülke ilişkilerini güçlendirmek için ABD'nin 46'ncı Başkanı ile çalışmak bir onurdu. Barış, refah, ilerleme ve ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere 47'nci Başkan ile birlikte çalışma ayrıcalığını da sabırsızlıkla bekliyorum."
BOSNA HERSEK
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik Trump'ın zaferinin Bosna Hersek ile ilişkilere yeni bir vizyon kazandıracağına işaret ederek, "RS ve şahsım adına Trump'ın zaferi değer verdiğimiz değerlere dönüşü simgeliyor." değerlendirmesinde bulundu.
PAKİSTAN
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ABD'deki başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.
Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek ABD'deki yeni yönetimle İslamabad-Washington ortaklığının geliştirilmesi için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
HİNDİSTAN
Hindistan Başbakanı Modi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hindistan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi, küresel barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesi için tebrik ettiği Trump ile çalışma isteğini dile getirdi.
AVUSTRALYA
Avustralya Başbakanı Albanese, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyorum. Avustralyalılar ve Amerikalılar büyük dost ve gerçek müttefikler. Birlikte çalışarak uluslarımız ve halklarımız arasındaki ortaklığın gelecekte de güçlü kalmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
GÜNEY KORE
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, X'teki paylaşımında, "Güçlü liderliğiniz altında, Güney Kore-ABD ittifakının ve ABD'nin geleceği daha parlak olacaktır. Sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanarak Trump'ı tebrik etti.
NORVEÇ
Norveç Başbakanı Store, X'teki paylaşımında, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik ederek, "ABD, Norveç'in en önemli ortağı ve müttefiki. Yeni Trump yönetimi ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, X'teki paylaşımında, ABD'nin Yeni Zelanda'nın "en önemli ortaklarından biri" olduğunu ve Trump başkanlığındaki yeni yönetimle ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmayı beklediğini kaydederek Trump'ı tebrik etti.
FİNLANDİYA
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, X üzerinden, zaferini ilan eden Trump'ı tebrik ederek "Çağımızın önemli zorlukları konusunda sizinle (Trump) ve yönetiminizle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Finlandiya ve ABD güvenlik, teknoloji ve iş dünyası da dahil olmak üzere pek çok alanda yakın müttefik." ifadelerini kullandı.
ERMENİSTAN
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, X hesabından Trump'ı tebrik ederek "Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak etkileyici zaferinizden dolayı sizi gönülden tebrik ediyorum. Seçilen Sayın Başkan, ortak değerlerimize, önceliklerimize ve çıkarlarımıza dayalı stratejik ikili ilişkileri geliştirmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımını yaptı.