İkinci kez ABD Başkanı seçilen Trump’a tebrik mesajları yağıyor

İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan 'kardeş' milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de X hesabından "Vatanseverlik, sınır kontrolü, vergi kesintileri, Hristiyan kökenler, ifade özgürlüğü, dünya barışına bağlılık. ABD'de sağduyu, tutku ve umut kazandı. Ne tarihi bir gün. Tebrikler, Başkan Donald Trump." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump için X hesabından paylaşımda bulundu. Macron, "Tebrikler Başkan Donald Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin inançlarınızla ve benimkilerle. Saygı ve azimle. Daha fazla barış ve refah için." ifadelerini kullandı.

Macron, bir diğer mesajında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Bu yeni bağlamda (Trump'ın kazanması) daha birlik, daha güçlü, daha egemen bir Avrupa için çalışacağız. ABD ile işbirliği yaparak, çıkarlarımızı ve değerlerimizi savunarak." mesajını verdi.