İkinci saldırgan gözaltında öldü

KANADA'NIN Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ikinci şüphelisi de öldü. Polis yetkilileri ikinci zanlının yakalandıktan ve "tıbbi sıkıntı"ya girdikten sonra öldüğünü söyledi. Zanlı Myles Sanderson'ın (30) olay yerinden 124 kilometre uzaktaki bir kasabada yakalandığını aktaran polis, diğer zanlı Damien Sanderson'ın (31) 5 Eylül'de ölü bulunduğunu açıklamıştı. İki kardeş saldırgan, 4 Eylül sabahı 13 yerde insanlara bıçakla saldırılara başlamıştı.