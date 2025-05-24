İkinci takas gerçekleşti

RUSYA-Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir takasının ikincisi dün yapıldı. Rusya, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan anlaşmaları uyarınca Ukrayna'nın 307 Rus askerini verdiğini belirterek, "Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 307 savaş esiri verildi" dedi. Rus askeri personelinin Belarus'ta bulunduğu ve kendilerine gerekli tıbbi yardım sağlandığı kaydedildi. Toplamda 390 esir karşılıklı olarak önceki gün takas edilmişti. İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" takas konusunda mutabık kalmıştı.