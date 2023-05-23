Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İkinci tur için sandık başına gittiler: Yurt dışı oylarında rekor!
Giriş Tarihi: 23.5.2023 11:44 Son Güncelleme: 23.5.2023 11:44

İkinci tur için sandık başına gittiler: Yurt dışı oylarında rekor!

Türkiye’de 28 Mayıs’ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar sandık başına gitti. İlk turda da rekor katılımın ses getirdiği oylamalarda ikinci tur için 1,5 milyonu aşkın vatandaş oy kullandı.

AA
İkinci tur için sandık başına gittiler: Yurt dışı oylarında rekor!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda Türk halkı sandık başına gitmiş, rekor katılım tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Sayısız kaynakta "demokrasi şöleni" olarak bahsedilen yüksek katılımlı seçimler sonrası gözler bu kez ikinci tura çevrildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 500 bin 26'ya ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci tur için sandık başına gittiler: Yurt dışı oylarında rekor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA