İkinci tur için sandık başına gittiler: Yurt dışı oylarında rekor!

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda Türk halkı sandık başına gitmiş, rekor katılım tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Sayısız kaynakta "demokrasi şöleni" olarak bahsedilen yüksek katılımlı seçimler sonrası gözler bu kez ikinci tura çevrildi.