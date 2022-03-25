İklim krizi ve doğal felaketler için dünya bir saat kararacak

ASLI PASİNLİ: DÜNYA SAATİ'NDE, DÖNÜŞÜM ÇAĞRISINA KULAK VERELİM

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, iklim krizinin etkilerine gözle görülür şekilde maruz kalan ilk ve krizi durdurabilecek son kuşak olduğumuzu vurgulayarak : "Ülkemiz kuraklık, orman yangınları, seller gibi sonuçları ağır doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Son yıllarda iklim krizinin etkilerini ciddi şekilde yaşıyoruz. Ne yazık ki somut sonuçlarıyla yüzleşmeden önce iklim krizi tehlikesi tüm dünyanın bu kadar gündeminde değildi. Daha fazla geç kalmadan iklim krizini durdurmak ise birlikte mümkün! 26 Mart Cumartesi akşamı siz de ışıklarınızı bir saatliğine kapatın. Gezegenimizin geleceği için kalplerimizin sesini dünyaya duyuralım. Dönüşüm çağrısına kulak verelim." Dedi