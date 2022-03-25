İklim krizi ve doğal felaketler için dünya bir saat kararacak

WWF'in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) çağrısıyla 2007 yılından bu yana her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen küresel etkinlik kapsamında "Dünya Saati", bu yıl 26 Mart Cumartesi akşamı 20.30 – 21.30 saatleri arasında "dönüşüm saati" çağrısıyla gerçekleşecek. Etkinlikte, dünya genelinde iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkat çekmek için ışıklar bir saatliğine kapatılacak.
Ülkemizde WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) öncülük ettiği etkinliğin katılımcıları "Dünya Saati, Dönüşüm Saati" diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi olacak.
Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenecek Dünya Saati'ne www.dunyasaati.org adresi üzerinden kayıt yaptırarak katılım sağlanabilir.
Dünya Saati etkinlikleri çerçevesinde, 26 Mart Cumartesi akşamı, WWF-Türkiye'nin Instagram hesabından yapılacak canlı yayınla, ışıklar kapatılarak sürpriz konuklar eşliğinde iklim krizine dikkat çekilen söyleşiler yapılacak.
ASLI PASİNLİ: DÜNYA SAATİ'NDE, DÖNÜŞÜM ÇAĞRISINA KULAK VERELİM
WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, iklim krizinin etkilerine gözle görülür şekilde maruz kalan ilk ve krizi durdurabilecek son kuşak olduğumuzu vurgulayarak : "Ülkemiz kuraklık, orman yangınları, seller gibi sonuçları ağır doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor. Son yıllarda iklim krizinin etkilerini ciddi şekilde yaşıyoruz. Ne yazık ki somut sonuçlarıyla yüzleşmeden önce iklim krizi tehlikesi tüm dünyanın bu kadar gündeminde değildi. Daha fazla geç kalmadan iklim krizini durdurmak ise birlikte mümkün! 26 Mart Cumartesi akşamı siz de ışıklarınızı bir saatliğine kapatın. Gezegenimizin geleceği için kalplerimizin sesini dünyaya duyuralım. Dönüşüm çağrısına kulak verelim." Dedi