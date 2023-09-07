İklim yıkımı başladı! ‘Kaybedecek vaktimiz yok’ diyerek uyardı: En kötü nokta…

Dünya artık eşi benzeri görülmemiş bir devre girdi. Tüm yaz ayları boyunca sıcaklıklar nedeniyle yanıp kavrulan sayısız ülke, iklim krizi nedeniyle felaketleri yaşamaya başladı. Birçok ülke, 2023 yazında tarihlerinin en yüksek sıcaklıklarına tanık olurken şiddetli orman yangınları felaket yaşattı.

FELAKET FİLMLERİ GERÇEK Mİ OLUYOR?

2023 yılında kuzey yarım küredeki yaz mevsimi, kayıtlara en sıcak yaz olarak geçerken Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verileri hava sıcaklığı ortalamasının 0,66 derece üzerine çıkarak 16,77 derece olduğunu açıkladı.