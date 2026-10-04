İktidarda kalmak için savaş çıkaracak

Oyları hızla eriyen 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesi kirli oyunlarını devreye sokuyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, ülke güvenliği yalanına sarılan ve tehditler savuran Netanyahu'nun alçak planını deşifre etti. Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor" dedi. İsrail Başbakanı'nın "rahatça yalan söylediğini" belirten Barak, Netanyahu'nun daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir" sözünü hatırlattı. Barak, Netanyahu'ya işaret ederek, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu. Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.





GAZZE'DE HER YER ÖLÜM

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de bir binayı bombaladı. Saldırıda biri kız çocuğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Bölgede geniş çaplı yıkım meydana geldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör