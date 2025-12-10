İletişim Başkanı Duran: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’ı ziyaret edecek”
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan’ı ziyaret edeceğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'ı ziyaret edeceği ifade edildi.