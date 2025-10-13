İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'da Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan ‘Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi’ne ilişkin açıklama yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdiğini belirten Duran, "Cumhurbaşkanımız, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı" dedi.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 22:14

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen ve Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. Bugün Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı. Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu" dedi.