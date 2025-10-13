İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'da Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan ‘Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi’ne ilişkin açıklama yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdiğini belirten Duran, "Cumhurbaşkanımız, kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen ve Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. Bugün Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı. Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu" dedi.
"TÜRKİYE, GAZZE'YE YÖNELİK SOYKIRIMININ SON BULMASI İÇİN YOĞUN BİR DİPLOMASİ YÜRÜTMEKTEDİR"
Duran, "Cumhurbaşkanımız, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu; kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı. Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir.