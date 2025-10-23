İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan 'Körfez turu' paylaşımı: Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turu sona erdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın dost ülkelere gerçekleştirdiği resmi ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ziyaretler, Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt, Katar ve Umman'dan oluşan Körfez turundaki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Körfez turunda çeşitli alanlarda 24 anlaşma, ortak açıklama ve bildiri imzalandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Körfez turuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VİZYONUNA YENİ BİR DİNAMİZM KAZANDIRDI"
Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirdiği resmî ziyaretler, Türkiye'nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Ziyaretlerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış; ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımlar atılmıştır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlanmıştır.
GAZZE'DEKİ KRİZ, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLGESEL KONULAR...
Ayrıca Gazze'deki insani kriz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve küresel adaletin tesisi gibi uluslararası meseleler ele alınmış; Türkiye'nin barış, vicdan ve hakkaniyet eksenli diplomasi anlayışı güçlü biçimde vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde imzalanan muhtelif anlaşmalar; Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığını daha da pekiştirmiş, karşılıklı güven ve dayanışmanın yeni bir sayfasını açmıştır.