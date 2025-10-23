İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan ’Körfez turu’ paylaşımı: Türkiye’nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kattı

"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL VİZYONUNA YENİ BİR DİNAMİZM KAZANDIRDI"

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirdiği resmî ziyaretler, Türkiye'nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Ziyaretlerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış; ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımlar atılmıştır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlanmıştır.