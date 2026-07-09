İletişim Başkanlığından Arnavutluk Başbakanı Rama’nın kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayii alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA ANTALYA'YA DAVET EDİLDİ

Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, ittifak dayanışmasının sağlamlığının kararlı bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör