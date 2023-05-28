Liderlerden tebrik yağdı

Dünyaliderlerinden kutlama mesajları yağdı.Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutladı, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum.Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.Yeniden seçilmesini tebrik ettiğim Erdoğan ile yolumuza devam edeceğiz.Sayın Erdoğan, değerli dostum, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı lütfen en içten tebriklerimi kabul edin.Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Şimdi ortak meselelerimizi yeni bir güçle ilerletmek istiyoruz.Aziz kardeşim Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim.Erdoğan'ı tebrik edeiyorum. Kendisiyle stratejik ortaklığımızı pekiştirmek ve bölgede barış ve istikrar için çalışmayı istiyoruz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Erdoğan için tebrik mesajı yayınladı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Belle'nin de aralarında bulunduğu pek çok lider de Erdoğan'ı kutladı.