İlham Aliyev Türk haltercileri kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan eden Türk halterciler Cansu Bektaş ile Gamze Altun'a tebrik mesajı gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı sitesinden de yayımlanan mesajda "Sevgili Cansu ve Gamze, Erivan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandığınız için sizi içtenlikle kutluyoruz. Galibiyetlerinizi Azerbaycan'a armağan ettiğiniz için özellikle teşekkür ederiz. Bu, Azerbaycan'ın olmadığı yerde Türkiye'nin her zaman bizi temsil ettiğini ve haklı davamızı desteklediğini bir kez daha kanıtladı. Bu, sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bir başka tezahürüdür" ifadelerine yer verildi. Organizasyonun açılış töreninde, bir kişi, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yakmıştı. Azerbaycan, bu durum üzerine sporcularını geri çekmişti.