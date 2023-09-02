İlk çağda nüfus 1300’ün altına düştü

Çin'de yapılan bir araştırmada, ilk insanların sayısının 900 bin yıl önce 1300'ün altına düştüğü ve insan türünün yok olmanın eşiğine geldiği tespit edildi. Doğu Çin Üniversitesi'nden bilim insanlarının çalışmasında, aşırı soğuklar nedeniyle insan ırkının neredeyse yeryüzünden silinmek üzere olduğu, Buzul Çağı'nda insanlığı tehdit eden krizin 100 bin yıldan uzun sürdüğü belirtildi. Afrika'dan ve Afrika dışından 3154 kişinin DNA'sını inceleyen araştırma ekibi, yayınladıkları raporda nüfusun yüzde 99'unun iklim değişikliği ve buzul çağının etkisiyle yok olduğunu kaydetti. İnsan nüfusundaki hızlı düşüşte deniz sıcaklıklarının hızla azalması, uzun süreli kuraklık ve gıda kaynağı olabilecek diğer canlı türlerinin yok olmasının da etkili olduğuna dikkat çekildi.