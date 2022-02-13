İlk Çin İmparatoru’nun mezarında yeni toprak askerler bulundu

Arkeologlar, ilk Çin İmparatoru Çin Şi Huang
'ın ölümcül tuzaklarla dolu mezarında 20 yeni "toprak asker" buldu.
Kazı alanı olan 230 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğindeki çukurda ağırlıklı olarak piyadeler ve savaş arabaları heykelleri yer alıyor. Çıkarılan askerlerden birkaçının general olduğu ifade ediliyor. Arkeologlar burada 6 binden fazla çanak çömlek ve at figürü bulacaklarını düşünüyor.
TERRAKOTTA ORDUSU
MÖ 221'de Çin'i birleştiren imparator olarak bilinen Çin Şi Huang, ölümsüzlüğü arayışıyla ünlü. Eski kralların ve âlimlerin 10 bin yıl yaşadığı ve bunu sinabar (cıva sülfür) içerek yaptığı inancıyla kendi şaraplarına cıva kattığına inanılıyor. Cıva zehirlenmesinden 39 yaşında ölen ünlü imparatorun mezarı Terrakotta Ordusu diye bilinen, kilden yapılmış askerlerden oluşan bir yeraltı ordusuna ev sahipliği yapıyor. Heykel ordu şu anda yaklaşık 8 bin asker, 520 at, 130 savaş arabası ve 150 süvari atından oluşuyor. Bu ordunun imparatorun mezarını sembolik olarak koruduğuna, öbür dünyada imparatora eşlik ettiğine inanılıyor.