İlk iklim göçmenleri batmakta olan ülkelerinden ayrıldı

İklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyesi Güney Pasifik'teki küçük bir ada ülkesi olan Tuvalu'yu tehdit ediyor. Sessizce büyük bir yok oluşa hazırlanan ülkede ilkim göçleri başladı. Euronews'te yer alan habere göre, Tuvalu'dan ayrılan ilk iklim göçmenleri, tarihi bir anlaşma kapsamında yeni bir hayata başlamak üzere Avustralya'ya ulaştı. Avustralya'ya gelen ilk Tuvalulular arasında Diş Hekimi Dr. Masina Matolu da bulunuyor. Lisans eğitimini Fiji'de, yüksek lisansını ise Yeni Zelanda'da tamamlayan Matolu, eşi ve üç çocuğuyla birlikte Darwin'e taşınmayı planlıyor. Tuvalu'nun yaklaşık 11 bin kişilik nüfusunun üçte birinden fazlası, Avustralya ile iki yıl önce yapılan anlaşma kapsamında oluşturulan emsalsiz bir iklim vizesi programına başvurdu. Program, Tuvaluluların Avustralya'da yaşamasına, çalışmasına ve eğitim almasına olanak tanıyor. Ancak ülkede hâlâ ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün topluca göç etmesini önlemek amacıyla, yıllık vize sayısı 280 ile sınırlandırıldı. Avustralyalı yetkililer, ilk Tuvalulu ailelerin geçen ay Avustralya'ya gelmeye başladığını, önümüzdeki aylarda daha fazla kişinin ülkeye ulaşmasının beklendiğini söyledi.