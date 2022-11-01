İlk işi yönetim kurulunu dağıtmaktı: Elon Musk’ın Twitter’daki görevi belli oldu

"TWITTER ŞİKAYET HATTI OPERATÖRÜ"

Musk, 44 milyar dolara satın aldığı platformunda yapacağı değişikliklerin de sinyallerini vermeye başladı. Yönetim kurulunu dağıtan Musk, sosyal medya platformudaki yeni görevini de açıkladı.

Resmi Twitter hesabında profil bilgisine "Twitter Şikayet Hattı Operatörü" ifadesini ekleyen Musk, kendisini Twitter'ın CEO'su olarak atadı.

Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) şirketin tek yöneticisinin Musk olduğunu bildirdi. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının "geçici" bir durum olduğunu kaydetti.