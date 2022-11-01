İlk işi yönetim kurulunu dağıtmaktı: Elon Musk’ın Twitter’daki görevi belli oldu

Aylardır beklenen el değişimi gerçekleşti, SpaceX ve Tesla'nın kurusu Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Musk'ın ilk icraatı ise üst düzey yöneticileri şirketten kovmak oldu.
"TWITTER ŞİKAYET HATTI OPERATÖRÜ"
Musk, 44 milyar dolara satın aldığı platformunda yapacağı değişikliklerin de sinyallerini vermeye başladı. Yönetim kurulunu dağıtan Musk, sosyal medya platformudaki yeni görevini de açıkladı.
Resmi Twitter hesabında profil bilgisine "Twitter Şikayet Hattı Operatörü" ifadesini ekleyen Musk, kendisini Twitter'ın CEO'su olarak atadı.
Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) şirketin tek yöneticisinin Musk olduğunu bildirdi. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının "geçici" bir durum olduğunu kaydetti.
HER 4 KİŞİDEN BİRİ KOVULACAK
Üst düzey isimleri işten çıkarmasıyla şirketin tepesindeki tek isim haline gelen Musk'ın ekibi, işten çıkarmaların ilk ayağında Twitter'ın çalışanlarının yüzde 25, yani dörtte birini hedef alıyor. Yüzde 25'lik işten çıkarma, yaklaşık 2 bin kişinin işsiz kalmasına neden olacak.
Twitter çalışanları arasında işlerini koruyup koruyamayacakları endişesi yaşandığı söyleniyor. Habere göre ünlü avukat Alex Sharpiro, işten çıkarmalar konusundaki müzakerelere liderlik etti.
MAVİ TİK PARALI MI OLACAK?
Twitter yönetimini işten çıkaran Musk, kullanıcıları korkuttu. Kullanıcılar Musk'ın satın alımının olumsuz olacağı konusunda eleştiriler yaparken Musk, kullanıcıları mutlu edip para kazanacak fikirler ortaya atacağa benziyor.
Twitter Blue aboneliği geliştirmek isteyen Musk, Mavi Tik almak isteyen kullanıcıların aylık 4.99 dolar ödemeleri gerektiğini söyledi. İddialara göre Musk, Blue hizmeti dışında yalnızca doğrulanmış hesaplardan aylık 19.99 dolar da alabilir.