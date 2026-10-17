İlk kez Türkmen bakan görev yapacak

İlk kez Türkmen bakan görev yapacak
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Irak Meclisi'nde başbakan yardımcıları ile kabinedeki boş bakanlıklar için yapılan seçimlerde, ilk kez Irak Türkmen Cephesi'nden bir aday devlet bakanlığı görevine seçildi. Nisanda, 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ağa'yı tebrik etti. Anadolu Ajansı'na konuşan Ağa, "Irak ve Türkiye arasındaki ilişkilere de katkı sunacağız" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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