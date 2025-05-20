İlk mesane nakli gerçekleşti

ABD'de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden ve Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles'tan cerrahlar, dünyadaki ilk mesane naklini gerçekleştirdi. Ameliyet edilen 41 yaşındaki Oscar Larrainzar, beş yıl önce kanser nedeniyle geçirdiği operasyonda mesanesinin çoğunu kaybetmişti. Ayrıca böbrek kanseri nedeniyle hastanın her iki böbreği de çıkarılmıştı. Bu yüzden hasta diyalize bağımlıydı. Cerrah ekibi hastanın yedi yıl sonra ilk kez idrar üretmesini sağlama amacıyla hem böbrek hem de mesane naklini gerçekleştirdi. Operasyon yaklaşık sekiz saat sürdü.