İlk Türk kadın belediye başkanı

Hollanda'nın Rijswijk kenti belediye başkanlığı görevine başlayan 47 yaşındaki Huri Şahin, bu alanda ilk Türk kadın oldu. Aslen Adanalı olan, Hollanda'nın Deventer kentinde doğan 47 yaşındaki Huri Şahin, Rijswijk kentine belediye başkanı olarak atandı. Şahin, resmen göreve başladı. Yakın zamanda vefat eden babasının 60'lı yıllarda işçi olarak Hollanda'ya geldiğini belirten Şahin, "Savunmasız insanlar göz ardı edilmemelidir. Kentte yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.