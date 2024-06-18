İmamoğlu’nun özel uçak keyfi! Maaile maç izlemeye gitti...

Daha önce fondaş gazetecileri özel jetle İtalya gezisine götüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de ailesiyle birlikte özel jetle Almanya'ya uçtu. Avrupa Türk İş adamları ve Sanayicileri Derneği'nin (ATİAD) bugün düzenleyeceği etkinliğine katılacak olan İmamoğlu, planlanandan bir gün önce Almanya'ya geldi. İmamoğlu ailesi ve beraberindeki heyetin asıl amacı ise, futbol keyfi sürmek.





MAÇ İÇİN ERKEN GELDİ



İmamoğlu'nun, Bodrum'da birlikte tatil yaptığı ailesini de yanına alıp dün oynanan Türkiye-Gürcistan maçını izlemek için bir gün önceden Almanya'ya geldiği öğrenildi. Özel jetle maç keyfine çıkan İmamoğlu ailesi ve beraberindeki 14 kişilik heyeti taşıyan TVS 13J uçuş numaralı jet, Türkiye saati ile 07.46'da Bodrum'dan havalandı. Futbol keyfi için özel olarak kiralanan jet, Türkiye saatiyle 10.58'de Düsseldorf'a indi.





BAKANLIĞA BİLGİ İLETİLDİ



İmamoğlu ailesi ve heyetteki diğer isimlerin güvenlik kontrolünden geçmemesi için Almanya Dışişleri Bakanlığı'na bilgi geçildiği öğrenildi. SABAH'ın elde ettiği bilgilere göre İmamoğlu seyahat nedeni olarak "Görüşmeler" notunu iletti. Ekrem İmamoğlu cuma günü Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ile görüşecek. İmamoğlu ailesinin birkaç dün daha kalıp, Türkiye'nin diğer maçlarını da izleyeceği ileri sürülüyor.





18 KİŞİLİK HEYET



SMARTWİNGS Skytravel şirketine ait Cessna Citation Sovereign C680 tipi özel jette Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek, oğlu Semih ve kızı Beren'in dışında şu isimler yer aldı:



Veysel ve Aynur Şenel, Cahit Yüce, Can Akın Çağlar, Zilan Karakurt, Bektaş Kamburoğlu, Mustafa Akın, Sedat Sarp, Yavuz Boylu, Pelin Alpkökin, Fahri Murat Tuncay, Borga Sezer, Mustafa Osman Turan, Onur Günal.