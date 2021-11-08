İmdat batıyoruz!

Büyük Okyanus
'ta yer alan Polinezya
ülkesi Tuvalu
, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi'ne (COP26) mesaj göndermek için farklı bir yola başvurdu. Dışişleri Bakanı Simon Kofe
, denizin içine kurulan kürsüden COP26'ya seslendi. Tuvalu'nun iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Kofe video mesajında, "Zirvede söylenenler ülkemde yaşanan gerçeklerle çelişiyor. Tuvalu iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri konusunda cesur adımlar atılmasını istiyor" ifadelerini kullandı. Takım elbisesiyle suya giren ve pantolon paçalarını dizine kadar çeken Kofe'nin dikkat çekmek için başvurduğu bu yöntem sosyal medyada büyük ilgi gördü.
YOK OLACAKLAR
İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen ve 12 Kasım'da sona erecek olan COP26'ya yaklaşık 200 ülke katılıyor. Zirve 'dünya için son şans' olarak görülürken birçok kirletici ülke, 2050 yılına kadar gerekli adımları atma konusunda taahhütte bulundu. Ancak alçakta bulunan Pasifik ülkeleri o zamana kadar sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için daha çabuk adımlar atılmasını talep ediyor. Başkenti deniz seviyesinden sadece 5 metre yüksekte olan Tuvalu, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesiyle sulara gömülecek. DIŞ HABERLER