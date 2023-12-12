IMF’den Ukrayna’ya 900 milyon dolarlık ödemeye onay

IMF BAŞKANI GEORGİEVA, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile IMF Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, savaşın "muazzam bedeline" rağmen Ukrayna halkının dikkate değer dayanıklılığından bahsettiklerine işaret eden Georgieva, Ukrayna ekonomisinin güçlü bir performans sergilediğini ve ülke ekonomisinin büyümesinin bu yıl en az yüzde 4,5'e ulaşmasının beklendiğini, enflasyonun ise kasımda yıllık yüzde 5,1'e gerilemeye devam ettiğini aktardı.

Georgieva, IMF'nin Ukrayna'ya yönelik finansman paketinin makroekonomik ve finansal istikrarın korunması ve devam eden toparlanmanın desteklenmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ukrayna'nın uluslararası toplumdan ihtiyaç duyduğu destekle güçlü ekonomik politikaları uygulayabildiğini ve sürdürebildiğini belirten Georgieva, Ukraynalı yetkililerin ise yönetişim ve yolsuzluk sorunlarıyla mücadele konusunda kararlılık göstermeye devam ettiğini dile getirdi.