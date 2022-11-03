Aylardır siyasi gerginliğin yaşandığı Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'a suikast girişimi düzenlendi. Han'ın bacağına iki kurşun isabet etti. 70 yaşındaki eski Başbakan Han, hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu açıklandı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. Han'ın mensubu olduğu Pakistan Adalet Hareketi liderlerinden Senatör Faysal Cavid de yaralılar arasında.Reuters haber ajansına konuşan partinin üst düzey yetkilisi Asad Umar, "Bir adam otomatik silahla ateş açtı" dedi. Han, 28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkmıştı. Yürüyüşünün ikinci gününde Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaşan Han'ın konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinde yakalandı. Saldırganın amacı açıklanmazken henüz herhangi bir örgüt de suikast girişimini üstlenmedi.Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle yürüyüş başlatmıştı. Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü. Pakistan Yüksek Seçim Kurulu geçen ay Han'ın önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde aday olamayacağına hükmetmişti. Ünlü bir eski kriketçi olan Han'ın, yabancı ziyaretçiler tarafından kendisine sunulan hediyelerin ayrıntılarını ve daha sonra bunları satarak elde ettiği geliri beyan etmediği iddia ediliyor.Eski Başbakan İmran Han ve destekçilerinin 11 Kasım'da İslamabad'a ulaşmaları bekleniyordu. Han'ın başkent İslamabad'a ulaştığında oturma eylemi yapacağı kaydedilmişti. İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise bir televizyon programında yaptığı açıklamada, İmran Han'ın tutuklanması halinde Belucistan'da bir cezaevine gönderileceğini ifade etmişti.