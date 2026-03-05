İncil’deki kıyamet günü Armageddon
ABD yönetimi, İsrail ile birlikte İran'a karşı açtıkları savaşın nedenlerine dair kamuoyuna inandırıcı bilgi sunamazken iki ülkenin ordularında ise dini dayanaklar öne çıkıyor. ABD'li bazı komutanlar tarafından askerlere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarıyla "İncil'deki kıyamet gününü" yaşatmayı amaçladığının söylendiği ortaya çıktı. Askeri Din Özgürlüğü Vakfı'na (MRFF) gönderilen bir e-postada, komutanın askerlere savaşın "Tanrı'nın ilahi planının bir parçası" olduğunu söylediği ve özellikle "Armageddon'a ve İsa Mesih'in dönüşüne atıfta bulunan Vahiy Kitabı'ndan çok sayıda alıntı yaptığı" ileri sürüldü. ABD'de Trump'ın etrafını saran Evanjelikler, Yahudileri "Tanrı'nın seçilmiş halkı" olarak görüyor. Hz. İsa'nın yani Mesih'in gelişiyle Ortadoğu'da kendilerinin hüküm süreceğine inanıyorlar. Fakat bunun yaşanması için Armegeddon / büyük savaşın yaşanması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun için de İsrail'in desteklenmesi onlar için en önemli unsur. Hz. İsa'nın gelişinin ardından Yahudilerin de Evanjelik olacağını savunuyorlar.