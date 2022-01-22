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Giriş Tarihi: 22.1.2022 14:05

İngiliz astrofizikçinin şoke eden ölümü! ABD’ye gittiği ziyarette…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiliz astrofizikçinin şoke eden ölümü! ABD’ye gittiği ziyarette…

ABD’de sıklıkla tartışmalara yol açan silahlanma çılgınlığı, bu kez İngiliz bir bilim insanının hayatına mal oldu. Ülkenin Georgia eyaletinde yaşayan kız arkadaşını ziyarete giden Matthew Willson isimli bir astrofizikçi, yatağında uyuduğu sırada hiç beklenmedik bir şekilde öldü.

ABD'nin sık sık eleştiri konusu olan bireysel silahlanma, bir kez daha ülke gündemine oturdu. Yatağında uyurken öldürülen İngiliz bir adamın başına gelenler, ülke gündeminde büyük ses getirdi.

YATAKTA UYURKEN BAŞINDAN VURULDU

Olay, ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleşti. İngiltere'nin Surrey kentinde yaşayan 31 yaşındaki İngiliz astrofizikçi Matthew Willson, Atlanta kentinde yaşayan 26 yaşındaki kız arkadaşı Katherine Shepard'ı ziyarete gitti.

Çift, Pazar gecesi kedileriyle beraber uyumak için odalarına çekildi.

Bir süre sonra dışarıdan gelen seslerle uyanan genç kadın, neler olduğunu anlamak için cama doğru yöneldi. Camdan dıaşrı baktığında, evin sonunda bulunduğu caddenin baş tarafından silah atışları yapıldığını farketti. Yaklaşık 250 metre öteden rastgele atışların yapıldığını anlayan kadın, ani refleksle yere doğru eğildi.

Bu sırada seslere uyanmamış olan Willson, bir süre sonra atış seslerine uyanarak yatakta doğruldu.

Willson'ın kan donduran ölümü ise, o an gerçekleşti. Atılan mermilerden biri, Willson'ın yatakta doğruldu anda kafasına isabet etti.

Başından vurulan Willson'ın o anına tanık olan genç kadın, ambulans çağırsa da sevgilisinin ölümüne engel olamadı.

Üzücü olayın ardından açıklama yapan Willson'ın ailesi, olayın peşini bırakmayacaklarını açıkladı.

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İngiliz astrofizikçinin şoke eden ölümü! ABD’ye gittiği ziyarette…
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