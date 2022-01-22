İngiliz astrofizikçinin şoke eden ölümü! ABD’ye gittiği ziyarette…

Bu sırada seslere uyanmamış olan Willson, bir süre sonra atış seslerine uyanarak yatakta doğruldu.

Willson'ın kan donduran ölümü ise, o an gerçekleşti. Atılan mermilerden biri, Willson'ın yatakta doğruldu anda kafasına isabet etti.