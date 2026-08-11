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İngiliz Bakan'dan İsrail'e tokat gibi mesaj: İlk görüşmede Filistin çağrısı!

İngiliz Bakan'dan İsrail'e tokat gibi mesaj: İlk görüşmede Filistin çağrısı!

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde, İsrail'in Batı Şeria'daki şiddete karşı sert tedbirler alması ve Gazze'ye yardımların girişine yönelik ablukaları derhal sona erdirmesi gerektiğini bildirdi. İngiliz Bakan, Hamas'ın silahlarını bırakması, İsrail ordusunun çekilmesi ve 20 maddelik plan konusunda ilerleme görülmesi gerektiğini yinelediğini aktardı.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 21:07

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile "açık ve yapıcı nitelikte ilk telefon görüşmesini" gerçekleştirdiğini belirtti.

"FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU" Bakan Miliband, İngiliz hükümetinin açık ve dürüst diyaloğa inandığını ve güvenli bir İsrail devleti ile Filistin devletini içeren iki devletli çözüme temel bağlılık duyduğunu kaydetti. Miliband, "Yerleşimci şiddetindeki ve yerleşimlerin genişletilmesindeki keskin tırmanışın yanı sıra Gazze'deki vahim insani durumu gündeme getirdim. İsrail'in Batı Şeria'daki şiddete karşı sert tedbirler alması ve Gazze'ye yardımların girişine yönelik ablukaları derhal sona erdirmesi gerektiğini söyledim." ifadelerine yer verdi. İngiliz Bakan, Hamas'ın silahlarını bırakması, İsrail ordusunun çekilmesi ve 20 maddelik plan konusunda ilerleme görülmesi gerektiğini yinelediğini aktardı. Görüşmede, ortak güvenlik sınamalarının da ele alındığını ifade eden Miliband, dünya genelinde antisemitizm tehdidini ortadan kaldırma ihtiyacı konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Bakan Miliband ayrıca, nükleer bir İran'ı asla görmemeyi sağlama konusundaki hayati ortak çıkarları da ele aldıklarını kaydetti.