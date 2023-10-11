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Haberler Dünya Haberleri İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganına terör nitelemesi
Giriş Tarihi: 11.10.2023 00:04 Son Güncelleme: 11.10.2023 00:04

İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganına terör nitelemesi

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, ülkedeki emniyet müdürlerine skandal bir mektup yolladı. Braverman normalde meşru olan Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, "terör eylemlerini övmek amacıyla" yapıldığında yasal olmayabileceğini belirtti.

AA
İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin’e özgürlük sloganına terör nitelemesi

Ülke medyasında yer alan habere göre Braverman, emniyet müdürlerine yazdığı mektupta, kamu düzenine aykırı eylem ve sloganlara örnek göstererek polisin Hamas destekçisi ya da Yahudi vatandaşlara tehdit olabilecek eylemlere karşı yasanın verdiği tüm yetkiyi kullanmaları gerektiğini söyledi.

İNGİLİZ BAKANDAN SKANDAL SÖZLER

Braverman, İsrail karşıtı eylemlerde kullanılan sembollerin bağlamına da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bazı durumlarda meşru olan davranışlar, mesela Filistin bayrağı sallamak, terör eylemlerini yüceltme amacı taşıdığında yasal olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Braverman, agresif şekilde Filistin marşları söyleyip sembolleri sallamak ya da Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı mahallede konvoy yapmanın da bu kapsama girebileceğini kaydetti.

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İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganına terör nitelemesi
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