İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin’e özgürlük sloganına terör nitelemesi

Ülke medyasında yer alan habere göre Braverman, emniyet müdürlerine yazdığı mektupta, kamu düzenine aykırı eylem ve sloganlara örnek göstererek polisin Hamas destekçisi ya da Yahudi vatandaşlara tehdit olabilecek eylemlere karşı yasanın verdiği tüm yetkiyi kullanmaları gerektiğini söyledi.