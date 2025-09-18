İngiliz basını duyurdu: İngiltere bu hafta Filistin’i tanıyacak

Hükümet yetkilileri, yarın Başbakan Keir Starmer'la bir araya gelecek Trump'ın Filistin devletini tanıma konusunu gündeme getireceğini de bekliyor.

Açıklama için Trump'ın iki günlük İngiltere ziyaretinin sona ermesi beklenecek. Karar, aynı zamanda gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi alınacak.

İngiliz medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre İngiltere, bu hafta Filistin devletini tanıdığını açıklayacak.

İngiliz basını, Starmer'ın yarın Trump'a Orta Doğu'da barış için daha fazla etkisini kullanma çağrısı yapacağını da bildirdi.

Başbakan Starmer, temmuzda yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." demişti.