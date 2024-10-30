İngiliz basını: Türkiye, Afrika’da 20 ülkeyle işbirliği içerisinde

Son yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında artan işbirliği art arda gelen resmi anlaşmalarla daha da büyüyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Afrika ve Türkiye'nin birçok alanda yaptığı anlaşmalara dikkat çekti. Haberde "Türkiye, yirmiye yakın Afrika ülkesiyle maden arama, petrol ve doğalgaz işbirliği konularında anlaşmalar imzaladı. Ancak en önemli hamlesi geçen hafta Somali'nin Hint Okyanusu kıyılarına gönderdiği Oruç Reis araştırma gemisi aracılığıyla sismik araştırmalara başlaması oldu. Türkiye, petrol bulunması durumunda bunu üretme yetkisine de sahip olacak" denildi.Haberde öne çıkan detaylar şöyle oldu: "Aralarında Somali, Sudan, Libya, Angola, Nijer, Nijerya, Fas, Cibuti, Mısır, Cezayir gibi ülkelerin bulunduğu 20'ye yakın ülkeyle madencilik ve enerji alanında anlaşmalar imzalayan Türkiye uygun koşulların oluştuğu ülkelerle somut işbirliği süreçlerini hayata geçirmeye başladı.Afrika kıtası hidrokarbon kaynaklarının yanı sıra elmas, altın, uranyum, kobalt, lityum gibi nadir bulunan madenlerle ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin dikkatini çekiyor. Türkiye bu alanda rekabet ederken sömürgeci geçmişi olmadığını ve Afrika ülkeleriyle eşit ilişki kurduğunu vurguluyor."