İngiliz basını: Türkiye, Orta Asya’da öncü güç oluyor

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli yayın yapan Monocle dergisinde Orta Asya'daki gelişmeler ele alındı. Analizde 4.25 milyon kilometrekare toprak ve yaklaşık 160 milyon nüfusa sahip üye ülkeleriyle Türk dünyasının ortak gücü olan ve jeopolitik nüfuzunu artıran uluslararası bir teşkilat haline gelen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) incelendi. "Orta Asya yüzyıllar boyunca Rusya ile Türkiye'nin nüfuz alanı arasında gidip geldi ancak bugün giderek Türkiye'ye doğru yöneliyor" yorumuna yer verilen analizde Türk devletlerinin yumuşak güç konusunda yatırımlarını artırdığı bir dönemde Ankara'nın, gelecek yıldan itibaren Orta Asya'da başat güç konumunu kesinleştirmeyi hedeflediği savunuldu. Analizde TDT üyelerinin son zamanlarda ortak alfabeye geçmeye başladığı, medyadan teknolojiye kadar birçok alanda ortak çalışmaların yapıldığına vurgu yapılarak Türk dizilerinin de Orta Asya'da büyük ilgi gördüğünden bahsedildi.