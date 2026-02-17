İngiliz basınından çarpıcı iddia: Suudi Arabistan’ın KAAN isteği Trump yönetimini rahatsız etti!

Trump yönetiminde üst düzey savunma yetkilisi olarak görev yapmış olan Bilal Saab, Middle East Eye'a yaptığı açıklamada, "Türk savaş uçağının Suudilerin zaten geniş olan envanterine nasıl uyacağını anlamıyorum. Dünyanın en iyi F-15'lerine sahipler, ABD'lilerinkinden bile daha iyiler. Euro Typhoon iyi bir uçak ve yakında F-35'leri de alacaklar" dedi.

"HANGİ İHTİYACINIZ VAR DA KAAN İÇİN TÜRKİYE'YE GİTMENİZ GEREKİYOR" Adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili ise Trump yönetiminin KAAN'a yönelik potansiyel anlaşmanın F-35'lerin yerini alacak bir anlaşma olarak görülmediğini, Suudi Arabistan'ın ABD'den ilave alımlar için ayırabileceği bütçeyi başka bir yere yönlendirdiğini belirtti.