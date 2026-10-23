Haberler

Dünya Haberleri

İngiliz basınından flaş iddia: ABD'den Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı plan

İngiliz basınından flaş iddia: ABD'den Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı plan

İngiltere'nin önde gelen ekonomi yayıncılarından The Economist, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için 3 aşamalı bir plan hazırladığını öne sürdü. Bu kapsamda ABD'li yetkililer tarafından hazırlanan planda, Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması, Moskova'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi gibi maddeler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 20:03 Son Güncelleme: 23 Ekim 2026 20:11

Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı hava saldırıları sürerken, İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Economist'te yer alan habere göre ABD'li yetkililerin, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı bir plan hazırlandığında olduğu öne sürüldü.

The Economist, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'nin arabuluculuk çabalarına ilişkin bir haber yayımladı. The Economist'e konuşan Ukraynalı yetkililer, son önerilerin bütün ayrıntılarını bilmediklerini ancak teklif edilen anlaşmanın genel çerçevesinin "tanıdık" olduğunu belirtti. DONBAS'TA ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE OLUŞTURULACAK Plan kapsamında Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması, Rusya ile ABD arasında ticari anlaşmalar yapılması, Moskova'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesinin öngörüldüğü iddia edildi. UKRAYNA'YA "NATO'DAN VAZGEÇ AB'YE ÜYE OL" TEKLİFİ Ukrayna'ya ise NATO üyeliğinden vazgeçmesi karşılığında yatırım paketi ve Avrupa Birliği'ne üyelik teklif edildiği öne sürüldü.