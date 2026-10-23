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  • İngiliz basınından flaş iddia: ABD'den Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı plan

İngiliz basınından flaş iddia: ABD'den Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı plan

İngiltere'nin önde gelen ekonomi yayıncılarından The Economist, ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için 3 aşamalı bir plan hazırladığını öne sürdü. Bu kapsamda ABD'li yetkililer tarafından hazırlanan planda, Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması, Moskova'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi gibi maddeler yer alıyor.

İngiliz basınından flaş iddia: ABD’den Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı plan
AA
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Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı hava saldırıları sürerken, İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. The Economist'te yer alan habere göre ABD'li yetkililerin, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı bir plan hazırlandığında olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınından flaş iddia: ABD'den Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı plan

The Economist, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD'nin arabuluculuk çabalarına ilişkin bir haber yayımladı.

The Economist'e konuşan Ukraynalı yetkililer, son önerilerin bütün ayrıntılarını bilmediklerini ancak teklif edilen anlaşmanın genel çerçevesinin "tanıdık" olduğunu belirtti.

DONBAS'TA ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE OLUŞTURULACAK

Plan kapsamında Donbas'ta askerden arındırılmış bir bölge oluşturulması, Rusya ile ABD arasında ticari anlaşmalar yapılması, Moskova'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

UKRAYNA'YA "NATO'DAN VAZGEÇ AB'YE ÜYE OL" TEKLİFİ

Ukrayna'ya ise NATO üyeliğinden vazgeçmesi karşılığında yatırım paketi ve Avrupa Birliği'ne üyelik teklif edildiği öne sürüldü.

İngiliz basınından flaş iddia: ABD'den Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı plan

RUS DOĞAL GAZININ AVRUPA'YA SATIŞI YENİDEN BAŞLAYACAK

Haberde ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus doğal gazının Avrupa'ya satışının yeniden başlatılması ve Kuzey Akım boru hattının tekrar faaliyete geçirilmesinin de önerildiği ileri sürüldü.

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İngiliz basınından flaş iddia: ABD'den Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için 3 aşamalı plan

Haberde görüşüne yer verilen ABD'li bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı "teslim olmaya zorlamaya çalışmadığını" savundu.

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 21 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm arayışlarını görüşmek üzere Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya gelmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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