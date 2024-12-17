İngiliz British Museum dünyanın en büyük çalıntı eser müzesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan dünyaca ünlü British Museum bir kez daha "eserleriyle" gündemde. Yıllık ortalama 6 milyon kişinin ziyaret ettiği müzedeki eserlerin Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeden kaçırıldığı uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Son olarak İngiliz hükümeti ile Yunanistan çalıntı eserler konusunda karşı karşıya geldi. Fransa merkezli Euronews haberi sitesi de British Museum'daki eserlerin hangi ülkeye ait olduğuna dair bir haber yayınladı. İşte detaylar:British Museum koleksiyonunda 2 milyondan fazla kayıt var.Eserlerin çoğunluğu İngiliz kökenli değil.Koleksiyonun önemli kısmı, dünyanın farklı bölgelerinden getirilen antik eserler.Müzenin en büyük parçaları başka ülkelerden getirildi.Müzelerde antik Anadolu medeniyetleri ve Osmanlı'ya ait çok sayıda eser bulunuyor.Müzenin öne çıkan eserleri arasında Halikarnas Mozolesi'nden (bugünkü Türkiye, Bodrum) gelen heykeller var.Galeriler arasında tamamen Muğla'dan getirilen tarihi eserlerin oluşturduğu iki salon bulunuyor.Yunanistan'dan gelen eserlerin sayısı 66 bin.Irak ve İtalya'dan on binlerce eser var.Büyük Ramses'in Büstü (Mısır) ve Rosetta Taşı (Mısır) yer alıyor.Benzer şekilde, Nijerya da British Museum'daki Benin Bronzları'nın iadesini istiyor.Etiyopya da Maqdala Koleksiyonu'na ait, aralarında kutsal tabotlar, litürjik objeler, silahlar ve mücevherlerin bulunduğu eserlerin iadesini talep ediyor.Çin de British Museum'daki Shang, Zhou, Wei ve Jin gibi hanedanlara ait yaklaşık 23 bin eseri resmi yazıyla talep etti.Gana ve Hindistan da eserlerini geri istiyor.British Museum geçtiğimiz yıl, koleksiyonundaki 2 bin kadar eserin kaybolduğunu ve bazılarının eBay'de satıldığını ortaya koyan bir skandalla sarsılmıştı.Bu olay, müze koleksiyonlarının güvenliği ve yönetimi konusunda ciddi eleştirileri beraberinde getirmişti. DIŞ HABERLER