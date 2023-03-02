İngiliz Donanması İran’ın gönderdiği tanksavar füzeleri ele geçirdi

İngiliz Kraliyet Donanması, Umman açıklarında İran'dan Yemen'e gönderildiği düşünülen bir teknede anti tank füzeleri ve balistik füze parçalarının ele geçirildiğini açıkladı. Kraliyet Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta ABD'ye ait bir keşif uçağı Umman Körfezi'nde İran'dan gelen gri muşambalarla kaplı yük taşıyan küçük bir tekneyi tespit etti.

Bölgede bulunan İngiliz Donanması'na ait HMS Lancaster adlı fırkateyn, tekneye Umman Körfezi'nde müdahale etmek istedi ancak tekne önce İran karasularına yönelmeye çalışsa da başaramadan İngiliz fırkateyni tarafından durduruldu.