İngiliz gezgin 28 yılda yürüyerek dünya turu attı
İngiliz gezgin Karl Bushby, İngiltere'nin Hull kentindeki evine ulaşmak için 28 yıl önce Şili'de başladığı ve yürüyerek yaptığı kıtalararası yolculuğunu tamamladı. Bushby, yürüyerek dünya turu atan ilk insan oldu. İngiltere medyasında yer alan habere göre Bushby, 29 ülkeyi geçtiği, 28 yıl süren yaklaşık 60 bin kilometrelik kıtalararası yürüyüşün ardından Hull kentinde annesinin yaşadığı eve ulaştı. Şili'nin Punta Arenas kentinde başlayıp İngiltere'nin Hull kentinde sona eren yolculuğuyla ilgili konuşan Bushby, kentte yoğun bir kalabalık tarafından karşılanmasıyla ilgili "Eminim hiçbir eve dönüş böyle karşılanmamıştır. Tam bir delilik" ifadelerini kullandı.
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