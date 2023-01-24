İngiliz hükümetinde kriz! 200’den fazla sığınmacı çocuğa ne oldu? Bakan kürsüden itiraf etti

Basına yansıyan iddiaların ardından Lordlar Kamarası'nda konuşan Murray, hükümet tarafından işletilen pansiyonlara yerleştirildikten sonra kaybolan çocukların çoğunun daha sonra takip edildiğini ve bulunduğunu söyledi.

Söz konusu çocuklar arasında bir kız çocuğu ve 16 yaş altı en az 13 kişinin olduğunu, çocukların yüzde 88'inin Arnavutluk uyruklu olduğunu aktaran Murray, "çocukların kaybolma nedeniyle ilgili genelleme yapmanın" yanlış olacağını ifade etti.