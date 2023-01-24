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Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:47 Son Güncelleme: 24.1.2023 11:57

İngiliz hükümetinde kriz! 200’den fazla sığınmacı çocuğa ne oldu? Bakan kürsüden itiraf etti

İngiltere kaybolan sığınmacı çocuklara ilişkin yeni bir skandalla çalkalanıyor. Ülke basınında geçtiğimiz günlerde yer alan iddialara göre İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen, sığınmacı çocukların konakladığı evlerde bulunan çocukların kaçırıldığı söylenmişti. Konuyla ilgili belirsizliğin ardından konuşan bakanlık yetkilisi, kürsüden itirafta bulundu.

AA
İngiliz hükümetinde kriz! 200’den fazla sığınmacı çocuğa ne oldu? Bakan kürsüden itiraf etti

İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan yaklaşık 200 çocuğun hükümet tarafından işletilen pansiyonlara yerleştirildikten sonra kaybolduğu, çoğunun daha sonra takip edilerek bulunduğu bildirildi.

SIĞINMA EVLERİNİ KORUMUYORLAR

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Simon Murray, Lordlar Kamarası'nda yaptığı açıklamada, sığınma talebinde bulunan yaklaşık 200 çocuğun kaybolduğunu kaydetti.

Murray'nin açıklaması, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan skandal iddiaların ardından geldi. İngiliz The Observer'ın haberine göre, Brighton kentinde İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen bir sığınma evinde yaşayanlardan biri, konuyla ilgili skandal bir iddiada bulundu. İsmi açıklanmayan kişinin iddiasına göre burada yaşayan bazı çocuklar, söz konusu evlerin önünden kaçırılarak arabalara bindirildi.

İNSAN TACİRLERİ İÇİN "UYGUN HEDEFLER"

İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın bu evlerde yaşayan sığınmacı çocukların güvenliklerini sağlayamadığını söyleyen kaynak, birçoğunun sık sık takip edildiğini vurguladı.

Sığınmacı çocukların, kötü niyetli kişiler, uyuşturucu çeteleri ve insan tacirleri için "uygun hedefler" olduğunu söyleyen kaynak, kaçırılmalardan İngiliz hükümetinin ilgisizliğini sorumlu tuttu.

Basına yansıyan iddiaların ardından Lordlar Kamarası'nda konuşan Murray, hükümet tarafından işletilen pansiyonlara yerleştirildikten sonra kaybolan çocukların çoğunun daha sonra takip edildiğini ve bulunduğunu söyledi.

Söz konusu çocuklar arasında bir kız çocuğu ve 16 yaş altı en az 13 kişinin olduğunu, çocukların yüzde 88'inin Arnavutluk uyruklu olduğunu aktaran Murray, "çocukların kaybolma nedeniyle ilgili genelleme yapmanın" yanlış olacağını ifade etti.

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İngiliz hükümetinde kriz! 200’den fazla sığınmacı çocuğa ne oldu? Bakan kürsüden itiraf etti
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