İngiliz ırkçıların finansörü siyonistler

İngiltere'de Müslüman ve göçmenleri hedef alan aşırı sağcı protestolar 30 Temmuz'dan bu yana sürerken, eylemcileri sokağa döken isimlerden Tommy Robinson'ın İsrail yanlısı örgütlerle kurduğu finansal bağ dikkati çekiyor. Robinson, daha önce İsrail yanlısı gruplardan defalarca mali destek aldı ve İsrail'in saldırılarına arka çıkan açıklamalar yaptı.Gerçek adı Stephen Yaxley- Lennon olan ancak kamuoyunda Tommy Robinson olarak bilinen sağcı lider, 2009 yılında kurulan İngiliz Savunma Ligi ile İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA'nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında. The Guardian gazetesinin "Tommy Robinson'un arkasındaki gizli küresel ağ ortaya çıktı" başlığıyla yayınladığı bir haberde, Robinson'a mali destek veren grupların çoğunun İsrail'i destekleyen Amerikan sağı olduğu belirtiliyor. Philadelphia merkezli düşünce kuruluşu Middle East Forum (MEF), Robinson'un en büyük sponsorlarından biri. MEF'in başkanı Daniel Pipes, The Times of Israel'e sadece Robinson'un yasal davasını savunan üç gösteri için yaklaşık 60 bin dolar harcadığını doğruladı.