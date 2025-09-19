İngiliz istihbaratından Türkiye’ye övgü: Ankara’nın dünya barışına katkı sağlayan faaliyetleri sıralandı
İngiliz istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik ve büyük bir öneme sahip ülke." ifadelerini kullanan Moore, Ankara’nın dünya barışına katkı sağlayan faaliyetlerine örnek verdi.
Görevi sona eren ve İngiltere dış istihbarat servisi MI6 Başkanlığını yakında Blaise Metreweli'ye devredecek Richard Moore, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda hitapta bulundu.
Türkiye'ye öğrencilik yıllarında Türkçeyi öğrenmek için geldiğini anlatan Moore, daha sonra İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak 2014-2018 döneminde görev yaptığını söyledi.
"TÜRKİYE KRİTİK ÖNEME SAHİP BİR ÜLKE"
Moore, bugün İstanbul'da konuşmak istemesinin sadece duygusal nedenlerle olmadığına işaret ederek, "Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik ve büyük bir öneme sahip ülke." dedi.
Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ve uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na bağlı kalarak Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını güçlü şekilde desteklediğini belirten Moore, terör örgütü DEAŞ'a karşı birlikte mücadele ettiklerini ve Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminin ardından ülkenin istikrarını güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Tüm bu konularda Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) meslektaşlarıyla çalıştığını söyleyen Moore, MİT'in önceki Başkanı Hakan Fidan ve mevcut Başkanı İbrahim Kalın ile yakın iş birliği yürüttüklerini dile getirdi.
"GAZZE'DE BARIŞA İHTİYAÇ VAR"
Moore, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, kalıcı güvenlik ve refahın hem İsrailliler hem de Filistinliler için iki devletli çözümle sağlanabileceğine dikkati çekti."Gazze'nin de barışa ihtiyacı var." diyen Moore, bölgede yeniden yapılanmanın gerçekleşmesi ve Filistinlilerin daha fazla acı çekmesinin önlenmesi gerektiğine işaret etti.